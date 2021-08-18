Непогода едва не лишила жизни экс-секретаря СНБО Украины

Главное: Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк врезался в упавшее на дорогу из-за непогоды дерево. Он пролетел около 40 метров, но остался жив.

Детали: Ночью 17 августа бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк попал в ДТП. На своей странице в Facebook он сообщил, что перед его мотоциклом из-за порыва ветра на дорогу упало сухое дерево.

«Как-то умудрился „перескочить“ . Пролетел метров сорок, „остановился“ в метрах 100», — написал он, добавив, что «пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь».

По его словам, весь удар принял на себя мотоцикл, которому после этого наступил «гаплык».

Где именно это произошло, Данилюк не уточнил.

Отметим, что вслед за Данилюком в дерево врезалась еще одна машина.

В тему: 30 июля 2021 года экс-секретарь СНБО Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил по лицу бывшего премьер-министра Тимофея Милованова, которого ранее избрали главой комиссии по выбору директора Бюро экономбезопасности.