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Новости > Полсотни человек заразились дельта-штаммом коронавируса в одесском детском центре

Полсотни человек заразились дельта-штаммом коронавируса в одесском детском центре

Александр Панько
18.08.21 15:31
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Полсотни человек заразились дельта-штаммом коронавируса в одесском детском центре

Главное: 50 воспитанников детского центра «Молодая гвардия» в Одессе, по предварительным данным, заразились коронавирусом штамма «Дельта». По словам местного санврача Виталия Гончарова, их ждет карантин.

Детали: В детском центре «Молодая гвардия» в Одесской области произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии ICTV, у 33 воспитанников предварительно подтвердили инфицирование штаммом коронавируса «Дельта».

Он отметил, что говорить о стопроцентном инфицировании штаммом «Дельта» пока нельзя. На данный момент для подтверждения диагноза пробы направили в Киевскую лабораторию.

«Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в городе Киев», — подчеркнул санврач, добавив, что тестировать детей на штамм «Дельта» собирались еще 17 августа, но тогда хотели делать выборочное тестирование тех воспитанников, у которых помимо экспресс-теста положительным окажется и ПЦР-тест на COVID-19.

Теперь дети, которые находятся в лагере «Зоряный», где произошла вспышка коронавируса, вместе с обслуживающим персоналом, поварами и техническими сотрудниками в течение 14 дней будут на карантине. А тех детей, которые не контактировали с этим лагерем, отправят домой, предварительно протестировав их на коронавирус для того, чтобы удостовериться, что они здоровы.

«Дети, которых мы собираемся отправить домой, жили совершенно в других лагерях, помещениях, со своими столовыми, игровыми зонами, не контактировали с теми детьми, которые сейчас болеют. Весь лагерь, который заразился, находится в отдельных помещениях, с отдельным питанием. Они будут там 14 дней с момента последнего обнаружения больного», — заключил Гончаров.

По данным «Укринформ», сейчас заболевание коронавирусом выявлено в 50 детей и 3 воспитателей «Молодой гвардии».

В тему: 13 августа 2021 года стало известно, что штамм коронавируса Дельта добрался до Сумской области.

Тэги: Одесса, здоровье, Одесская область, заражение, новости Украины, коронавирус, дельта-штамм, Молодая гвардия, Виталий Гончаров

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