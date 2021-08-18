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Новости > В киевском спальнике неизвестные жестоко избили и расстреляли мужчину, которого разыскивала полиция

В киевском спальнике неизвестные жестоко избили и расстреляли мужчину, которого разыскивала полиция

Александр Панько
18.08.21 14:57
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В киевском спальнике неизвестные жестоко избили и расстреляли мужчину, которого разыскивала полиция

Главное: В Днепровском районе Киева в результате стрельбы погиб неизвестный мужчина. Полиция объявила операцию «Сирена».

Детали: 18 августа около полудня на линию «102» в Киеве позвонил мужчина, который заявил, что на ул. Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, прибывшие на место оперативники обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в столице введена в действие полицейская операция «Сирена».

По информации УНН, погибший — уроженец Грузии Роберт Кипшидзе. Как стало известно, мужчину подозревали в участии в хулиганских действиях совершенных группой лиц в одном из столичных кафе на Бульваре Леси Украинки еще в 2019 году. Также, вероятно, что речь идет о преступных разборках.

В тему: 7 июля на Голосеевском проспекте в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Была введена спецоперация «Гром».

Позже стало известно, что квартира на Голосеевском проспекте в Киеве, где произошла стрельба, загорелась.

Еще спустя какое-то время голосеевский стрелок был задержан.

Тэги: Киев, убийство, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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