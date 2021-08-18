Молодой строитель случайно перерезал себе горло болгаркой на Львовщине

Главное: Житель Львовской области случайно перерезал себе шею болгаркой. Ему удалось выжить и сейчас он уже выписан из больницы.

Детали: В Червоноградском районе Львовской области 32-летний мужчина споткнулся и упал на работающую болгарку, которая находилась без защитного щитка. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на врача Игната Герича, инструмент успели вовремя выключить, однако она перерезала потерпевшему переднюю и боковую поверхность шеи до позвонков.

Повреждена также оказалась и щитовидная железа, что спровоцировало массивное кровотечение. При этом болгарка остановилась буквально в нескольких миллиметрах от сонной артерии, что и спасло мужчину.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. У него диагностировали массивную рану мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника.

Его прооперировали и сейчас он уже находится дома.

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