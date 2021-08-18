Известная режиссер из Афганистана бежала в Украину

Главное: Известная кинорежиссер Сахра Карими, эвакуированная из Афганистана после прихода к власти радикалов из движения «Талибан», прибыла в Украину.

Детали: Кинорежиссер Сахра Карими вечером 17 августа прибыла в Украину из Афганистана. Как сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Twitter, она является первой женщиной-главой «Афганфильма» и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана.

«Жаль, что сегодняшний Афганистан опасен для таких блестящих талантов, как она», — написал Ермак.

В свою очередь Карими на своей странице в Twitter поблагодарила ОПУ и украинское Министерство иностранных дел, которые вместе с турецкими и словацкими партнерами помогли ей эвакуироваться. «Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек», — написала она.

Как сообщает LB.ua, ранее Карими написала открытое письмо, в котором призвала защитить женщин и художников от «Талибана». «Все, о чем я так усердно работала как кинорежиссер в своей стране, находится под угрозой. Если талибы захватят власть, они запретят все искусство... Последние несколько недель талибы убивали наш народ, похитили много детей, они продавали маленьких девочек как невест своим мужчинам, они убили женщину из-за ее одежды, они выкололи глаза женщине, они пытали и убили одного из наших любимых комиков... », - заявила она.

Справка: Сахра Карими стала первой женщиной, возглавившей Afghan Film — государственную кинокомпанию страны, а также единственная женщина в стране, получившая докторскую степень по кинопроизводству.

В тему: Представители движения «Талибан», захватившие власть в Афганистане, признались, что не ожидали такой «триумфальной победы» и бегства президента страны Ашрафа Гани. Они пообещали соблюдать права человека в рамках шариата и призвали мировое сообщество к сотрудничеству.