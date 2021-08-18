Ученые разгадали еще одну загадку Марса

Главное: Ученые выяснили, что региональные пыльные бури играют большую роль в потере воды Марсом, нагревая холодную марсианскую атмосферу на больших высотах и предотвращая замерзание водяного пара.

Детали: Ученые проанализировали комплексные данные, полученные орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, который измерял температуру, концентрацию пыли и водяного льда на высоте примерно 100 километров над поверхностью Марса. Как сообщает Lenta.ru, аппарат Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства измерил концентрацию водяного пара и льда, а космический зонд NASA Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN измерил количество водорода, который отрывается от молекулы воды на высоте 1000 километров над поверхностью.

Выяснилось, что водяной пар появляется в нижних слоях атмосферы еще до начала пыльной бури. Обычно температура марсианской атмосферы становится холоднее с высотой в течение большей части марсианского года, что означает, что водяной пар, поднимающийся в атмосфере, замерзает на относительно небольших высотах.

Но когда началась пыльная буря, водяной пар достиг больших высот. Инструменты обнаружили в 10 раз больше воды в средней атмосфере после начала пыльной бури, что в точности совпадает с данными Mars Reconnaissance Orbiter.

Ожидается, что на больших высотах водяной пар под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца расщепляется на водород и кислород.

Отметим, что ранее исследователи полагали, что Марс потерял большую часть своей воды в значительной степени из-за пылевых бурь, но они не осознавали роль значительного воздействия региональных пыльных бурь, которые случаются почти каждое лето в южном полушарии планеты. Глобальные пыльные бури, охватывающие всю планету и случающиеся каждые три-четыре марсианских года, считались главной причиной наряду с жаркими летними месяцами в южном полушарии, когда Марс приближается к Солнцу на минимальное расстояние.

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