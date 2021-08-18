Во Львовской области массово отравились дети. Известен диагноз

Главное: Во Львовской области произошло отравление детей. Пострадали семнадцать человек.

Детали: В спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в Хырове во Львовской области отравились дети. Всего пострадали семнадцать человек, сообщили в ГСЧС.

Информируется, что поздно вечером вторника, 17 августа, в Самборскую центральную районную больницу поступили шестеро несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет. К сегодняшнему утру госпитализировали еще одиннадцать человек.

Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция.

Известно, что накануне днем дети ели в местном спортивно-оздоровительном комплексе.

Врачи оценивают состояние отравившихся как средней тяжести.

Несовершеннолетние жаловались на повышение температуры тела, рвоту и диарею.

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