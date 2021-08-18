Вслед за землетрясением на Гаити обрушился тропический шторм

Главное: Количество жертв землетрясения на Гаити приблизилось к отметке в 2000 человек. Почти 10 тыс. местных жителей получили ранения. Спасательную операцию затрудняет тропический шторм.

Детали: 1941 человек погиб в результате разрушительного землетрясения на Гаити. Как сообщается на официальной странице службы гражданской защиты Гаити в Twitter, 1597 человек погибли в департаменте Суд, 205 — в Гранд-Анс, 137 — в Ниппо, 2 — в Норд-Вест.

Кроме того, в трех провинциях зарегистрировано более 9900 раненых.

Как сообщает Lenta.ru, гуманитарным миссиям пришлось приостанавливать работу из-за сильнейшего тропического шторма. В результате землетрясения несколько крупных больниц обрушились, и теперь врачам приходится работать в импровизированных палатках на улице.

В тему: 14 августа 2021 года на Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. По состоянию на 16 августа, количество жертв составило 1297 человек.