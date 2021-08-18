«Шахтер» почти присоединился к «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов

Главное: «Шахтер» выиграл у «Монако» в квалификации Лиги чемпионов. Победа 1-0 в гостях.

Детали: Во вторник, 17 августа, донецкий «Шахтер» сделал весомую заявку на попадание в групповой раунд Лиги чемпионов, где уже находится киевское «Динамо». «Горняки» на выезде обыграли французский «Монако» со счетом 1-0.

На стадионе «Луи II» состоялся первый матч плей-офф квалификации турнира.

Победный гол еще на 19-й минуте встречи забил новичок украинской команды Педриньо.

Ответная игра пройдет 25 августа на ОСК «Металлист» в Харькове.

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