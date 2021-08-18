С сегодняшнего дня в Киеве начинают массово перекрывать движение транспорта

Главное: Начиная с сегодняшнего дня в Киеве начинаются полномасштабные репетиции военного парада ко Дню Независимости. В связи с этим на протяжении трех дней ожидается масштабное перекрытие движения на улицах столицы.

Детали: 18, 20 и 22 августа в Киеве запланированы репетиции военного парада ко Дню Независимости. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с этим в городе планируются масштабные перекрытия движения.

Так, 18, 20 и 22 августа с 15: 30 до 18:00 будет временно ограничено движение на:

— ул. Академика Туполева;

— просп. Победы;

— ул. Маршала Рыбалко;

— ул. Вячеслава Чорновола;

— ул. Старовокзальной;

— ул. Жилянской;

— ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

— ул. Большой Васильковской от Лыбедской пл. до ул. Крещатик;

— ул. Крещатик, ул. Михайловской от ул. Владимирской до Майдана Незалежности;

— ул. Михаила Грушевского от Европейской пл. до Крепостного пер.;

— Петровской Аллее;

— Парковой дороге;

— Владимирском спуске;

— Боричевом спуске;

— ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала,

Набережном шоссе от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой.

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:

— ул. Нижний Вал;

— ул. Глыбочицкой;

— Глыбочицком проезде;

— ул. Вячеслава Чорновола;

— просп. Победы;

— ул. Старовокзальной;

— ул. Жилянской;

— ул. Антоновича.

24 августа с 06: 00 до 08:00 будет перекрыто движение транспорта на:

— ул. Академика Туполева;

— просп. Победы;

— Маршала Рыбалко;

— ул. Вячеслава Чорновола;

— ул. Старовокзальной;

— ул. Жилянской;

— ул. Антоновича.

С 06: 00 до 12: 00 перекроют движение транспорта на:

— ул. Большой Васильковской от Лыбедской пл. до ул. Крещатик;

С 06:00 до 16:00 ориентировочно будет ограничение движения на:

— ул. Крещатик;

— ул. Михайловской от ул. Владимирской до Майдана Незалежности;

— Владимирском спуске;

— ул. Михаила Грушевского от Европейской пл. до Крепостного пер.;

— Петровской Аллее;

— Парковой дороге.

Кроме этого, возможны ограничения движения во время мероприятий с участием лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана:

с 22 по 24 августа — на Парковой дороге;

с 06:00 20 августа по 24 августа — на ул. Михаила Грушевского;

с 06:00 23 августа до окончания мероприятий — на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

Кроме того, 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

В тему: Как сообщали СМИ, в этом году в параде по случаю 30 годовщины Независимости Украины 30 военнослужащих почетного караула прибудут из Чехии и Молдовы.