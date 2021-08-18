Исследователям удалось уточнить самое загадочное число в мире

Главное: Число Пи уточнили. Его высчитали в 62,8 триллиона десятичных знаков.

Детали: Ученые из университета прикладных наук Граубюндена (Швейцария) еще больше уточнили число Пи. Об этом пишет издание ScienceAlert.

Информируется, что, используя суперкомпьютер, они высчитали его в 62,8 триллиона десятичных знаков.

Ранее это было 50 триллионов знаков после запятой.

Теперь данный показатель внесут в Книгу рекордов Гиннеса.

Сообщаются последние десять известных его цифр: 7817924264.

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