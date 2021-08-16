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Новости > Главные новости за 16 августа 2021 года

Главные новости за 16 августа 2021 года

Александр Панько
16.08.21 19:03
173
Главные новости за 16 августа 2021 года

— Погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Говорят о суициде.

— Появилась новая версия гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его могли довести до самоубийства.

— Полиция рассказала подробности гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Было обнаружено одно огнестрельное ранение.

— Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус в ходе суда заявил, что четыре месяца просидел в маске в каком-то подвале. По его мнению, подробности его похищения могут всколыхнуть общество.

— Пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных компаний сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением для незаконной эвакуации автомобилей.

— Осенью в Украине ожидается вспышка коронавируса. Она может произойти в октябре-ноябре.

— Если не перестать убивать Днепр, то через 20 лет питьевая вода в Украине может оказаться на вес золота и легче будет покинуть страну, чем как-то исправить ситуацию.

— За последнее время только Украина и Судан не выполнили рекомендации ООН о регулярности проведения переписи населения. По словам социолога Владимира Паниотто, новые методы здесь не подходят.

— Представители движения «Талибан», захватившие власть в Афганистане, признались, что не ожидали такой «триумфальной победы» и бегства президента страны Ашрафа Гани. Они пообещали соблюдать права человека в рамках шариата и призвали мировое сообщество к сотрудничеству.

— Аэропорт в столице Афганистана закрылся для гражданских авиарейсов. Это привело к большой давке. СМИ сообщают о пяти погибших.

— Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после захвата ее территорий «Талибаном» вместе с машинами, набитыми деньгами.

— 79 человек из 6 стран мира смогли улететь из захваченного талибами Кабула в Украину. Борт с эвакуированными людьми уже приземлился в «Борисполе».

— Число жертв мощного землетрясения на Гаити растет по мере того, как спасатели продолжают разбирать завалы.

— Первый в истории Олимпийских игр турнир по карате оказался последним. МОК принял решение об исключении дисциплины, которая принесла Украине две медали, из программы соревнований 2024 г в Париже.

— Пользователь популярного социального новостного сайта обнаружил на картах Google Earth странный объект на одном из крохотных островов в Тихом океане.

Тэги: природа, Борисполь, убийство, землетрясение, Афганистан, общество, вода, Киевская городская государственная администрация, мир, суицид, Днепр, политика, Кривой Рог, криминал, экология, Талибан, Кабул, Гаити, Николай Чаус, новости Украины, Константин Павлов

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