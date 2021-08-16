Пожарный автомобиль, спешивший на вызов, перевернулся на Прикарпатье

Главное: В поселке на Ивано-Франковщине перевернулся пожарный автомобиль. Пострадали 6 спасателей.

Детали: Утром 16 августа во время следования на пожар легкового автомобиля в село Пшеничники Кольского района, на автомобильной дороге Р-21 «Долина — Хуст» в пгт. Выгода Кольского района перевернулся пожарный автомобиль. Как сообщается на официальной странице Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й государственной пожарно-спасательной части города Долина, которые находились в пожарном автомобиле.

Пострадавших бригадами «скорой» доставили на обследование в Долинскую больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В тему: Вечером 4 сентября 2005 года в Киеве на перекрестке проспекта Правды и проспекта Свободы столкнулись пожарная машина, ехавшая на вызов и автомобиль Volvo. Погибли три человека и четверо были госпитализированы.