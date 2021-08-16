Масштабная схема обмана автолюбителей раскрыта в Киеве

Главное: Пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных компаний сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением для незаконной эвакуации автомобилей.

Детали: В Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевской городской государственной администрации. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство управления по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.

Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты «штрафов», сумма которых была вдвое больше официальной. Схеме привлекли частные службы, которые занимаются эвакуацией.

По данным следствия, ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить «дневной план», они прибегали к хитрости — у припаркованного автомобиля устанавливали знак «Дорожные работы».

В ходе расследования силовики провели 30 обысков, изъяли документы, носители информации, деньги и другие вещественные доказательства. Дома у подозреваемых нашли «значительное количество» актов осмотра и временного содержания ТС.

В тему: В начале 2021 года в Киеве на дорогах появились новые таблички «Работает эвакуатор». Их вешают под дорожными знаками «Остановка запрещена».