На необитаемом острове в Тихом океане обнаружили следы крушения НЛО

Главное: Пользователь популярного социального новостного сайта обнаружил на картах Google Earth странный объект на одном из крохотных островов в Тихом океане.

Детали: Пользователь Reddit под ником dansterdj рассматривал в картографическом сервисе Google Earth местность необитаемого острова Старбак в республике Кирибати и заметил на пляже странный объект. Как сообщает Daily Star, на опубликованном им скриншоте видно массивный металлический объект, лежащий на берегу океана, за которым тянется длинный след.

По мнению автора снимка, этот след мог остаться после падения НЛО.

В комментариях некоторые пользователи согласились, что речь идет о чем-то необычном. Однако нашлись и те, кто допустил, что речь идет об обычной лодке.

В тему: В начале декабря 2018 года на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором зафиксировано якобы место падения летающей тарелки в районе реки Замбези.

Осенью 2019 года уфологи при помощи средств Google заметили загадочное место в Антарктиде, где, по их мнению, там может скрываться инопланетная база.

В августе 2020 года блогер обнаружил на Google-картах «122-метровый корабль», находящийся в 160 километрах от берегов Антарктиды. Пользователи сети решили, что это может быть секретный корабль нацистов.

В июне 2021 года пользователь картографического сервиса Google Earth утверждает, что обнаружил на спутниковых снимках обломки НЛО, лежащие в Долине Смерти в США. На своей странице в Twitter он опубликовал фото, на которых загадочный объект якобы окружен танками.