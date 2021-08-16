В Луганской области спасатели пострадали в ДТП

Главное: В Северодонецке произошло ДТП. Пострадали сотрудники ГСЧС.

Детали: В Северодонецке (Луганская область) произошло ДТП, в котором пострадали два сотрудника ГСЧС. Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент случился в минувшее воскресенье, 15 августа.

Информируется: «Автомобиль ГСЧС МАЗ, которым управлял 42-летний водитель, двигался на вызов по улице Новикова в направлении улицы Курчатова. Возле дома №13 по улице Новикова, неустановленный на данный момент автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил маневр (поворот), из-за чего водитель специального автомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся».

Отмечается, что водитель автомобиля спасателей госпитализирован в травматологическое отделение больницы, а 35-летней фельдшеру ГСЧС оказана медицинская помощь.

Уже открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

В тему: В ДТП во Львовской области пострадали маленькие дети.