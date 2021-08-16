Полиция поведала некоторые подробности гибели мэра Кривого Рога

Главное: Полиция рассказала подробности гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Было обнаружено одно огнестрельное ранение.

Детали: Правоохранители поведали подробности гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Их сообщил начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук.

Полицейский рассказал: «На теле установлено одно огнестрельное ранение, мобильный телефон погибшего изъят правоохранителями».

Также известно, что на имя Константина Павлова были зарегистрированы карабин калибра 7,62 и травматическое оружие.

Продолжается исследование оружия, из которого был произведен выстрел.

Представитель полиции сообщил: «В доме и на прилегающей территории были установлены камеры видеонаблюдения, информация с которых обрабатывается правоохранителями».

Он добавил: «Мы не будем комментировать видео с камер видеонаблюдения с места трагедии, которое сегодня распространили некоторые СМИ. Мы не знаем, каким образом оно попало в сеть интернет».

Уточняется, что «других людей на записях видеокамер, которые исследуют, нет».

Отмечается, что жена погибшего отдыхала на море, а минувшей ночью вернулась домой.

Информируется, что о вероятных угрозах мэру пока ничего не известно.

По данным судмедэксперта, смерть градоначальника наступила в период между 6-00 и 7-00 в воскресенье, 15 августа.

В тему: Ранее полиция озвучила четыре версии случившегося.