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Новости > В «Талибане» признали, что не ожидали такой «триумфальной победы»

В «Талибане» признали, что не ожидали такой «триумфальной победы»

Александр Панько
16.08.21 09:34
194
В «Талибане» признали, что не ожидали такой «триумфальной победы»

Главное: Представители движения «Талибан», захватившие власть в Афганистане, признались, что не ожидали такой «триумфальной победы» и бегства президента страны Ашрафа Гани. Они пообещали соблюдать права человека в рамках шариата и призвали мировое сообщество к сотрудничеству.

Детали: Пресс-секретарь политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим объявил о том, что «война в Афганистане закончилась». Как сообщает Reuters, в интервью телеканалу Al Jazeera он сказал, что «Талибан» не хочет жить в изоляции, в тип правления и форма нового станут известны вскоре.

Группировка намерена уважать права и свободу слова, женщин и меньшинств в рамках закона шариата, а также иметь мирные отношения и стремится развивать несколько видов общения, которые он уже открыл с иностранными государствами.

«Мы достигли того, чего хотели — свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-то, и мы не хотим причинять вред другим. Мы просим все страны и организации сесть с нами для решения любых вопросов», — заявил Наим, добавив, что «Талибан» готов обеспечить «безопасность иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий, которые находятся в стране».

Комментируя бегство президента Ашрафа Гани, представитель «Талибана» сказал, что оно было неожиданным, и «даже близкие люди этого не ожидали».

«Мы готовы вести диалог со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту», — заключил Наим, добавив, что «Талибан» видит плоды своих усилий и жертвы в течение 20 лет, и в обмен на невмешательство Афганистан примет политику невмешательства в дела других.

В свою очередь глава политического офиса движения «Талибан» Абдул Гани Барадар рассказал о предстоящем испытании для талибов. Как сообщает Lenta.ru, он признал, что лидеры движения не ожидали, что одержат «триумфальную победу» таким образом и подчеркнул, что талибам предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев.

В тему: Подробнее о том, что произошло в Афганистане, и как это может сказаться на Украине, читайте здесь.

Тэги: Афганистан, права человека, мир, Победа, Талибан, Ашраф Гани

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