Коронавирус в Украине: 417 заболевших и 14 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине забоели 417 человек. Умерли 14 людей.

Детали: Стало известно о динамике коронавируса в Украине на понедельник, 16 августа. Данные приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 417 случаев заразы. Госпитализировали 433 людей, а выздоровели 248 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 10 238, методом ИФА – 1 551, экспресс-тестами – 7 282.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (59), а также Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Умерли 14 человек. За все время скончались 53 269 людей.

С начала пандемии заболели 2 266 329 человек, а выздоровели 2 197 075 людей.

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