Сборную Украины возглавит чемпион мира

Главное: Сборную Украины возглавит Александр Петраков. Его должны утвердить во вторник.

Детали: Известный тренер Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины по футболу. Об этом сообщают сразу несколько инсайдеров.

Информируется, что кандидатура 64-летнего специалиста будет утверждена во вторник, 17 августа, во время исполкома УАФ.

Отмечается, что одним из его помощников станет Андрей Анненков – они вместе трудились в сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

Также известно, что консультантом сборной предложили быть итальянскому специалисту Мауро Тассотти, который работал с Андреем Шевченко, но он отказался.

Стоит добавить, что уже 1 сентября наша команда сыграет в поединке отборочного цикла на ЧМ-2022 с Казахстаном.

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