Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева

Главное: Народный депутат и спортсмен, единственный чемпион Олимпийских игр в Токио от Украины, Жан Беленюк утверждает, что его в самом центре Киева оскорбили на расовой почте.

Детали: Днем 13 августа в Печерском районе Киева группа неизвестных попыталась спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе, народным депутатом Украины от фракции «Слуги народа» Жана Беленюка. На своей странице в Facebook он заявил, что, увидев его, они стали выкрикивать расистские лозунги.

«Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: „черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!“ и „вали в Африку!“», — написал борец, подчеркнув, что не поддался на провокацию.

Однако Беленюк признался, что случившееся сильно задело, и задался риторическими вопросами.

В тему: 4 августа 2021 года Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Игр к Токио в категории до 87 кг. Эта золотая медаль оказалась единственной для сборной Украины за всю Олимпиаду.