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Новости > На Ровенщине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

На Ровенщине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

Александра Кудрявцева
13.08.21 15:35
86
На Ровенщине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

Главное: В Ровенской области освящен земельный участок для нового храма Украинской Православной Церкви в селе Повча.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения возглавил протоиерей Анатолий Богданов — один из инициаторов строительства.

«Люди собрали немалую сумму денег и приняли решение строиться. Стоял вопрос только о земельном участке. Однако нашелся добрый человек, Николай Морозюк, он и пожертвовал свою землю», — поделился отец Анатолий.

Поддержать религиозную общину села Повча в этот день приехали священники из соседних населенных пунктов.

Верующие отметили, что дом, в котором они были вынуждены молиться после захвата их Свято-Троицкого храма сторонниками ПЦУ, находится в аварийном состоянии. Кроме того, бывшая глава сельского совета забрала документы на церковный дом, и теперь церковная община УПЦ не может подтвердить свое право собственности на помещение, в котором молится.

Уже на следующей неделе в Повче планируют проводить земельные работы и заливать фундамент.

Церковь в честь Святой Троицы в селе Повча забрали в 2019 году. Конфликт вокруг нее длился почти пять лет, пока бывшая глава сельсовета не отобрала ключи у религиозной общины УПЦ.

В тему: На Волыни верующие УПЦ за 8 месяцев построили храм вместо захваченного ПЦУ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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