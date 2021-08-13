Житель английского городка убил мать и устроил кровавое побоище

Главное: Шесть человек погибли в результате стрельбы в английском городе Плимут. По данным полиции, среди них сам подозреваемый и 5-летняя девочка.

Детали: Полиция английского Плимута подтвердила, что шесть человек погибли в результате стрельбы вечером 12 августа. Как сообщает ВВС, среди них три женщины, двое мужчин и сам подозреваемый.

Две женщины и трое мужчин скончались на месте происшествия, а одна женщина умерла вскоре в больнице.

По информации правоохрвнителей, одной из жертв было меньше 10 лет. Как сообщает The Times, речь идет о пятилетней девочке.

Инцидент не связывают с терроризмом. Ведется расследование происшествия.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, причиной стрельбы стал семейный конфликт, а среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать.

В тему: 8 июля 2021 года в результате перестрелки в океанариуме Хьюстона погибли двое мужчин.