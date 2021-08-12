В Кирилловке отдыхающие принялись имитировать секс, чтобы выиграть бутылку водки

Главное: На одном из популярных курортов Азовского моря Кирилловка отдыхающие массово принялись имитировать секс. Таким образом они приняли участие в конкурсе на получение бутылки водки.

Детали: В курортном поселке Кирилловка Запорожской области туристы, приехавшие отдыхать на Азовское море, приняли участие в оригинальном конкурсе в одном из ночных клубов. Как сообщает Страна.ua, присутствующие на мероприятии пары по заданию ведущего должны были имитировать на сцене секс.

По данным издания, вышедшие на сцену отдыхающие начали попарно танцевать, а также совершать движения, имитирующие половой акт. При этом некоторые девушки остались в одном нижнем белье, другие остались топлес, а один парень даже снял трусы.

Отметим, что главным призом конкурса была объявлена бутылка водки.

Видео с места событий публикует канал IPNews database в Telegram.

Как сообщает Мелитопольсий РУП, на данный момент информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полиция производит работу с владельцами развлекательного заведения и ведущими относительно корректного поведения отдыхающих в заведении, недопустимости нарушения норм морали и этики.

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