Главные новости за 12 августа 2021 года

— Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки.

— По словам адвоката Ростислава Кравца, после побега от похитителей экс-судья Николай Чаус по-прежнему чувствует себя не очень хорошо, но потихоньку приходит в себя.

— Прокуратура Харькова сообщила о подозрении по факту жестокого обращения с животными мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей.

— В июле в Украине зафиксировали 415 случаев СПИДа. Умерли от болезни 254 человека.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 1 247 людей. Умерли 24 больных.

— Два полицейских устроили публичную потасовку у патрульной машины на Киевщине.

— В Карпатах корова упала в бассейн с туристами. Никто не пострадал.

— В Запорожской области женщина в результате самоподжога попала в больницу с 90% ожогов тела.

— Рекордная жара пришла в Европу. Она зафиксирована на Сицилии.

— Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, заявил о вероятности утечки коронавируса, который вызвал пандемию COVID-19 в мире, из китайской лаборатории.

— NASA создало карту пожаров, которые видно с космоса. От огня страдают 5 из 6 континентов.

— В Японии сухогруз сел на мель. Его переломало пополам.

— В Финляндии нашли останки воина с редким генетическим заболеванием. Исследователи на основе анализа ДНК установили, что у тела, похороненного в женской одежде, при жизни был синдром Клайнфельтера, что затрудняло определение пола современниками.