Эксперт ВОЗ рассказал о возможности появления ковида из лаборатории в Китае

Главное: Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, заявил о вероятности утечки коронавируса, который вызвал пандемию COVID-19 в мире, из китайской лаборатории.

Детали: Эксперт Всемирной организации здравоохранения по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек изменил свое мнение о возможном происхождении коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает Daily Mail, в беседе с журналистами датского телеканала TV2 он признал, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории в Ухане может оказаться правдивой.

По его словам, нулевым пациентом может являться сотрудник, подхвативший COVID-19 от летучей мыши во время работы.

«В таком случае это мог быть сотрудник лаборатории, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами. Так что это на самом деле вполне возможно», — заявил эксперт, подчеркнув, что его коллеги не нашли прямых доказательств этой версии.

Эмбарек также рассказал, насколько трудно его команде было получить доступ к документам и обсуждать теорию лабораторной утечки с китайскими учеными и официальными лицами. «За 48 часов до завершения миссии у нас все еще не было договоренности о том, что говорить о лабораторной части отчета, поэтому почти до самого конца обсуждалось, следует ли ее включать или нет», — сообщил доктор, добавив, что во время визитов представителям ВОЗ не разрешили ознакомиться с лабораторными документами или книгами.

Он также обратил внимание на тот факт, что 2 декабря 2019 года лаборатория в Ухане осуществила переезд. «Это совпадает со временем, когда все началось, и вы знаете, что когда вы переносите лабораторию, это может иметь деструктивные последствия, ведь вам нужно переместить всю коллекцию вирусов, произвести перенос образцов и других коллекций из одного места в другое», — заключил Эмбарек, подчеркнув, что сейчас необходимо провести дальнейшие исследования в этом направлении.

По данным издания, такая позиция специалиста сильно противоречит тому, что он заявлял, находясь в Китае во время миссии по установлению фактов происхождения ковида. Тогда он призывал ученых прекратить расследование возможности утечки вируса из лаборатории.

В тему: В январе-феврале 2021 года датский врач Питер Бен Эмбарек участвовал в миссии по исследованию происхождения коронавирусной болезни COVID-19 в Китае. Тогда эксперты пришли к выводу, что болезнь могла начать свое распространение по миру не в декабре 2019 года, а на два месяца раньше.