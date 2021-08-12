Бросил работу в США и поехал в Нижний Новгород: что сын министра экологии Романа Абрамовского делал в России, – СМИ

Пока министр экологии Роман Абрамовский с переменным успехом борется с мусором в Украине, его сын Алексей отлично устроился в США. Как сообщает «Антикор» со ссылкой на соцсети, Алексей ведет активную жизнь, работает в крупных американских компаниях и возглавляет «Русский клуб» в Маями — куда, по словам местных, входит «золотая молодежь» России, дети российских чиновников и элит, проживающие во Флориде.

«С сентября 2015 года Алексей — вице-президент Русского клуба в Майами, одной из главных точек притяжения для тысяч сверхбогатых русских, связанных с кремлевским руководством не только общим бизнесом, но зачастую — кровно. Кроме того, с сентября 2015 Абрамовский-младший занимается консультированием молодых израильских предпринимателей, находящихся в поиске щедрых инвесторов для своих стартапов, — пишет издание. — Деятельность эта приносит ему, судя по фото, неплохой доход — так, на своей страничке в Инстаграм Алексей хвастался белой „Ламборджини“».

Также журналисты выяснили, что в 2015 году, когда Украина оправлялась после событий Майдана, Алексей Абрамовский бросил работу в престижной американской компании и уехал на три месяца в Нижний Новгород, где работал консультантом по продажам в супермаркете.

«В это время в это время Абрамовский-старший занимал кресло заместителя вице-премьера. И это еще больше подрывает доверие к государственному служащему категории „А“ с доступом к государственной тайне», — говорится в материале «Антикора».

Издание также напоминает, что «министр экологии Роман Абрамовский имеет связь с бывшим народным депутатом от Партии регионов Александром Бобковым, который числился командиром роты интербригады „Пятнашка“. В 2013 −2014 гг Абрамовский был его штатным помощником в ВРУ. Еще у них имеется общий бизнес — завод „Коксохимоборудование“, который был перерегистрирован в „ДНР“ и платил налоги в „бюджет“ боевиков».