Северодонецкая епархия УПЦ передала помощь пострадавшим от лесных пожаров

Главное: На Луганщине Украинская Православная Церковь передала благотворительную помощь пострадавшим от пожаров в окрестностях Северодонецка.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, погорельцам передали строительные материалы.

Духовенство и волонтеры привезли профнастил и комплектующие для кровли дома, отстроенного после пожара в селе Сиротино.

Как сообщалось ранее, Северодонецкая епархия УПЦ передала медикаменты от Киево-Печерской лавры для инфекционного отделения Белокуракинской больницы и строительные материалы для восстановления домов, пострадавших после пожаров.

В тему: На Винничине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в Иосафатову долину.