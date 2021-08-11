На Винничине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в Иосафатову долину

Главное: В Винницкой области 15 августа состоится традиционный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви в Иосафатову долину.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Могилев-Подольской епархии, тысячи верующих проходят около 5 километров к Иосафатовой долине возле села Голынчинцы Шаргородского района, известное как место явления Пресвятой Богородицы.

С собой участники молитвенного шествия традиционно несут кресты, которые после хода устанавливают в долине согласно завету Божией Матери.

Начало крестного хода в 8.00 от храма святого Димитрия Солунского в Голынчинцах.

Праздничную Божественную литургию по окончании крестного хода возглавит наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

***Иосафатова долина, или Долина Крестов – место явления Пресвятой Богородицы. 15 августа 1923 года пастух Иаков увидел над источником Богородицу с Младенцем и на свой вопрос: «Что мы делать должны?» услышал ответ: «Кресты ставьте, Христа славьте!». Сейчас на этом святом месте стоят тысячи крестов.

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