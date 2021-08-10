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Новости > На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля

На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля

Александра Кудрявцева
10.08.21 19:50
181
На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля
Главное: На Тернопольщине УПЦ впервые организовала детский лагерь в историческом месте — Вирля — здесь проживала благодетельница Почаевской Лавры Анна Гойская. Отсюда ежегодно проходит многотысячный крестный ход с чудотворной Почаевской иконой, которую помещица передала в обитель.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, лагерь действует по благословению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия.
 
По словам одного из организаторов лагеря протоиерея Георгия Прокопчука, лагерь на 60 детей удалось подготовить за две недели, по инициативе и финансовой поддержке благотворителя Андрея Бибы.
 
«Закупили все: батут, теннисный стол, мячи, удочки, „озвучку“ и другое. Наняли профессиональных поваров, которым помогают прихожане храма, медика, ведущих, привезли военную палатку в которой разместили двухъярусные кровати. В палатке живут ребята, в доме — девушки. Всегда на месте священник. Еще у нас есть профессиональные любители туризма со снаряжением, которые проводят интересные конкурсы и развлечения», — рассказал священник.
 
Первый заезд, который длился неделю, состоялся в июле. Отец Георгий поделился, что планировали сделать один-два таких заезды только для прихожан своего храма, но желающих становилось все больше.
 
«Сейчас уже принимаем четвертую очередь детей и не вмещаем всех. Дети живут и на территории, и приезжают из соседних сел в день, и размещаются в своих палатках», — добавил настоятель храма святого Иоанна Предтечи села Великие Млинивцы.
 
В тему: На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ.
 
 

Тэги: дети, лагерь, Тернопольская область, УПЦ

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