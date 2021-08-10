На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля

Главное: На Тернопольщине УПЦ впервые организовала детский лагерь в историческом месте — Вирля — здесь проживала благодетельница Почаевской Лавры Анна Гойская. Отсюда ежегодно проходит многотысячный крестный ход с чудотворной Почаевской иконой, которую помещица передала в обитель.
По словам одного из организаторов лагеря протоиерея Георгия Прокопчука, лагерь на 60 детей удалось подготовить за две недели, по инициативе и финансовой поддержке благотворителя Андрея Бибы.
«Закупили все: батут, теннисный стол, мячи, удочки, „озвучку“ и другое. Наняли профессиональных поваров, которым помогают прихожане храма, медика, ведущих, привезли военную палатку в которой разместили двухъярусные кровати. В палатке живут ребята, в доме — девушки. Всегда на месте священник. Еще у нас есть профессиональные любители туризма со снаряжением, которые проводят интересные конкурсы и развлечения», — рассказал священник.
Первый заезд, который длился неделю, состоялся в июле. Отец Георгий поделился, что планировали сделать один-два таких заезды только для прихожан своего храма, но желающих становилось все больше.
«Сейчас уже принимаем четвертую очередь детей и не вмещаем всех. Дети живут и на территории, и приезжают из соседних сел в день, и размещаются в своих палатках», — добавил настоятель храма святого Иоанна Предтечи села Великие Млинивцы.
В тему: На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ.
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