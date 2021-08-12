У Чауса большие проблемы с ногами после 50 км босиком, – адвокат

Главное: По словам адвоката Ростислава Кравца, после побега от похитителей экс-судья Николай Чаус по-прежнему чувствует себя не очень хорошо, но потихоньку приходит в себя.

Детали: У бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса до сих пор присутствует чувство дезориентации. Как заявил в комментарии «Сегодня» его адвокат Ростислав Кравец, он жалуется на проблемы со зрением.

«Чаус не имеет возможности выйти из дома, поэтому обращение к врачу затруднительно. Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного врача и попросить у следователя разрешение на посещение медика», — рассказал он, добавив, что опальный экс-судья «потихоньку приходит в себя».

На вопрос, как Чаус закупает себе продукты, Кравец ответил, что ему в этом помогает теща. «Жена Чауса еще в Молдове, ему помогает сейчас теща», — рассказал юрист.

При этом, по его словам, кроме зрения, Чауса также жалуется на ноги. «У него большие проблемы с ногами, потому как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил», — заключил Кравец.

В тему: 4 августа 2021 года в ходе закрытого заседания Высшего антикоррупционного суда экс-судья Николай Чаус заявил, что является потерпевшим — его не убили лишь потому, что он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Напомним: 30 июля одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. При этом он находился в одних трусах. Впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Впоследствии его в Феофании задержали сотрудники НАБУ.

4 августа суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.