На Запорожье женщина практически сожгла себя заживо

Главное: В Запорожской области женщина в результате самоподжога попала в больницу с 90% ожогов тела.

Детали: В с. Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Как сообщается на официальной странице пресс-службы областного центра экстренной медпомощи Запорожской областной государственной администрации в Facebook, на месте происшествия работала одна фельдшерская и одна реанимационная бригады.

Отмечается, что пострадавшая получила ожог туловища и конечностей на 90%, а также ожог верхних дыхательных путей. На данный момент она госпитализирована в больницу.

В тему: 5 июня 2020 года житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом правоохранителям удалось быстро его потушить.

В октябре того же года 49-летний участник АТО и ООС Николай Микитенко совершил самоподжог на Майдане Незалежности «в знак протеста против политики президента». Он попал в больницу с 90% ожогов тела.