Ад на Земле: NASA опубликовало спутниковую карту пожаров

Главное: NASA создало карту пожаров, которые видно с космоса. От огня страдают 5 из 6 континентов.

Детали: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало современную карту континентов. На фото, размещенном на официальном сайте NASA, в некоторых местах можно видеть красные точки.

В основном это пожары. И хотя в некоторых случаях речь идет также об извержении вулканов или факелах огня на газовых месторождениях, нельзя не отметить, что от пожаров сегодня страдают все континенты, кроме Антарктиды.

В тему: 5 августа 2021 года в Калифорнии от лесного пожара Дикси сгорел город Гринвилл.

Сильные пожары также бушуют на южном и западном побережье. На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация из отелей. При этом из-за закрытых дорог туристов вывозят по морю.