В России установлен страшный антирекорд смертности от коронавируса

Главное: В России от коронавируса за сутки умерли 808 человек. Это новый антирекорд.

Детали: Коронавирус в России набирает обороты. Данные на четверг, 12 августа, приводит министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что установлен новый антирекорд смертность – 808 погибших. Предыдущий максимум фиксировался 16 июля, когда умерли 799 людей.

За сутки в России заболели 21 932 человека, 2 294 из них – в Москве, еще 1 801 – в Санкт-Петербурге.

За все время в стране заразились 6 534 791 человек, а умерли 168 049 людей.

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