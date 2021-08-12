Штамм Дельта добрался до еще одной области Украины

Главное: Штамм Дельта зафиксирован в Житомирской области. Заболели два десятка людей.

Детали: Штамм коронавируса Дельта добрался до Житомирской области. Тут заболели два десятка людей.

Подробности поведали в Житомирском областном лабораторном центре.

Информируется: «Все двадцать образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Дельта, были подтверждены Центром общественного здоровья в Киеве».

Уточняется: «Случаи заражения обнаружены в нескольких населенных пунктах области: в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах и других».

Также сообщается, что штамм выявили у двух граждан, вернувшихся из России и Турции.

При этом один человек погиб.

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