Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Штамм Дельта добрался до еще одной области Украины

Штамм Дельта добрался до еще одной области Украины

Александр Панько
12.08.21 12:12
489
Штамм Дельта добрался до еще одной области Украины

Главное: Штамм Дельта зафиксирован в Житомирской области. Заболели два десятка людей.

Детали: Штамм коронавируса Дельта добрался до Житомирской области. Тут заболели два десятка людей.

Подробности поведали в Житомирском областном лабораторном центре.

Информируется: «Все двадцать образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Дельта, были подтверждены Центром общественного здоровья в Киеве».

Уточняется: «Случаи заражения обнаружены в нескольких населенных пунктах области: в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах и других».

Также сообщается, что штамм выявили у двух граждан, вернувшихся из России и Турции.

При этом один человек погиб.

В тему: В Черниговской области зафиксирована вспышка штамма Дельта.

Тэги: общество, здоровье, Житомирская область, штамм, новости Украины, коронавирус, дельта-штамм

Комментарии

Статьи

12.08.21 09:24

«Динамо» – «Минай»: просто и красиво

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Интернет тела: о рисках IоB технологии
12.08.21 10:44

Интернет тела: о рисках IоB технологии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.08.21 13:57

На Запорожье женщина практически сожгла себя заживо
12.08.21 13:46

Ад на Земле: NASA опубликовало спутниковую карту пожаров
12.08.21 13:24

В России установлен страшный антирекорд смертности от коронавируса
12.08.21 13:18

Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
12.08.21 13:01

В Крыму затопило главную трассу полуострова
12.08.21 12:57

Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
12.08.21 12:19

Одесская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину
12.08.21 12:06

В Карпатах корова купалась в бассейне вместе с туристами
12.08.21 11:59

Финские ученые утверждают, что обнаружили захоронение небинарного викинга
12.08.21 11:55

В Запорожской области освящен новый храм УПЦ в честь равноапостольного князя Владимира
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 19:00

Главные новости за 11 августа 2021 года
11.08.21 14:40

Кабмин в очередной раз продлил карантин в Украине
11.08.21 13:59

Осенью большинство украинцев начнут платить за электроэнергию меньше
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
10.08.21 20:18

Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 13:31

50 километров в одних трусах: Чаус рассказал, как ему удалось выжить
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
Фото и Видео
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
В Карпатах корова купалась в бассейне вместе с туристами
В Карпатах корова купалась в бассейне вместе с туристами
Появилось видео, как в Японии корабль переломало пополам
Появилось видео, как в Японии корабль переломало пополам
Минкульт решил наказать организаторов дрифта на Софиевской площади рублем
Минкульт решил наказать организаторов дрифта на Софиевской площади рублем
В Китае перевернулся плот с рыбаками – есть погибшие
В Китае перевернулся плот с рыбаками – есть погибшие
Появилось видео, как Байден заблудился на лужайке Белого дома
Появилось видео, как Байден заблудился на лужайке Белого дома
Месси официально представили в Париже – аргентинец взял себе необычный номер
Месси официально представили в Париже – аргентинец взял себе необычный номер
Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером
Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.