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Новости > Финские ученые утверждают, что обнаружили захоронение небинарного викинга

Финские ученые утверждают, что обнаружили захоронение небинарного викинга

Александр Панько
12.08.21 11:59
478
Финские ученые утверждают, что обнаружили захоронение небинарного викинга

Главное: В Финляндии нашли останки воина с редким генетическим заболеванием. Исследователи на основе анализа ДНК установили, что у тела, похороненного в женской одежде, при жизни был синдром Клайнфельтера, что затрудняло определение пола современниками.

Детали: В 1968 году во время строительных работ в финском Суонтаки было обнаружено захоронение, в котором присутствовали украшения в виде овальных брошей, а также фрагменты шерстяной одежды, которые соответствуют традиционному женскому костюму той эпохи. Как сообщает The Guardian, при этом в могиле также находился один меч без рукоятки, помещенный по левую сторону от тела, и еще один меч, закопанный над первоначальным захоронением, что являлось атрибутикой сильных и уважаемых мужчин.

Ранее ученые считали, что в могиле были похоронены два человека — мужчина и женщина. Либо это свидетельство того, что в раннесредневековой Финляндии существовали женщины-воины.

Однако современный тест ДНК показал, что речь идет о мужчине, больном синдромом Клайнфельтера. Если обычно у женщины присутствуют две X-хромосомы (XX), а у мужчины одна X и одна Y (XY), то при этой болезни мужчина рождается с дополнительной копией Х-хромосомы (XXY).

Таким образом, генетически такие люди все еще являются мужчинами и часто не осознают, что у них есть дополнительная хромосома, но из-за этого у них может увеличиваться грудь по женскому типу, при этом половой член и яички остаются неестественно малыми. Также такие они страдают от низкого полового влечения и бесплодия.

При этом финские исследователи подчеркнули, что результаты исследования основаны лишь на небольшом образце ДНК, из-за чего удалось прочитать лишь относительно небольшое количество генетических последовательностей. В остальном им пришлось полагаться на моделирование.

Однако, по их мнению, это, а также общий контекст могилы, указывает на то, что это был человек, чья гендерная идентичность вполне могла быть небинарной, что не помешало ему стать уважаемым среди соплеменников.

В тему: Осенью 2017 года ученые Уппсальского и Стокгольмского университетов выяснили, что обнаруженные у шведского озера Меларен останки скандинавского военачальника принадлежат женщине.

Спустя два года археологи, проанализировав ДНК воинов из Швеции, Норвегии и Дании, пришли к выводу, что среди викингов было немало женщин-воинов.

Тэги: история, ДНК, археология, наука, Финляндия, хромосома, раскопки, гендер, гендерная идеология, синдром Клайнфельтера

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