Житель Прикарпатья угрожал прохожим взрывчаткой в самом сердце Киева

Главное: В Киеве на площади Конституции перед зданием Верховной Рады правоохранители задержали мужчину, который приставал к прохожим, угрожая взрывчаткой. В ходе проверки никаких опасных веществ обнаружено не было.

Детали: 11 августа во время патрулирования в правительственном квартале столицы работники полиции полка особого назначения № 2 заметили мужчину, который приставал к прохожим, утверждая, что имеет при себе взрывоопасные вещества. Как сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook, правоохранители остановили его и обеспечили охрану места, где он оставил сумку.

Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, кикаких опасных веществ у него не обнаружили.

Задержанным оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

В тему: Утром 4 августа к зданию Кабинета министров пришел мужчина с гранатой, который заявлял, что взорвет ее.

Как выяснилось после задержания, он был недоволен работой правительства и финансовым обеспечением ветеранов.