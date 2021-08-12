Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории

Главное: Кабмин принял решение о сохранении отходов всех украинских атомных электростанций на территории Украины.

Детали: Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом на период до 2025 года. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, в соответствии с ней отходы с трех украинских атомных электростанций больше не будут вывозить в Россию.

По словам премьера, до сих пор на эти нужды «Энергоатому» тратил примерно $200 млн ежегодно.

«Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности», — написал Шмыгаль, объяснив, что отныне отработанное ядерное топливо будут вывозить на долгосрочное хранение в централизованное хранилище в Чернобыльской зоне.

В тему: 13 мая 2011 года президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины, Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о перевозке ядерных материалов между Российской Федерацией и Словацкой Республикой через территорию Украины».

Напомним: 17 июня 2015 года Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Имплементационного соглашения между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по поддержке (ОНП) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине».

9 июля его подписал президент Петр Порошенко.

Тогда же глава украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (ЦСКК) генерал-майор Андрей Таран сообщил, что вызывает большую обеспокоенность состояние хранилища источников радиоактивных излучений, которое находится в подконтрольном «ДНР» районе близ Донецка, поскольку существует угроза утечки радиоактивных элементов.

О том, как Украине избежать участи ядерного могильника, можно прочитать здесь.