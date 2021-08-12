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Новости > В Киеве произошел гигантский пожар

В Киеве произошел гигантский пожар

Александр Панько
12.08.21 11:00
354
В Киеве произошел гигантский пожар

Главное: В Киеве произошел пожар. Горело здание и гаражи.

Детали: Утром четверга, 12 августа, в Киеве на улице Михаила Бойчука (Голосеевский район) произошел большой пожар. О нем сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что тут горело двухэтажное здание, после чего пламя перекинулось на соседние гаражи.

Площадь пожара составила четыреста квадратных метров. Огонь локализировали и потушили.

Информируется: «Спасатели организовали постоянный подвоз воды и проложили дополнительные магистральные линии к ближайшим гидрантам».

Пожар

Всего в ликвидации огня принимали участие десять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и сорок спасателей.

Пожар

В тему: В Киеве вспыхнул крупный пожар.

Тэги: Киев, пожар, общество, новости Украины

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