В Киеве произошел гигантский пожар

Главное: В Киеве произошел пожар. Горело здание и гаражи.

Детали: Утром четверга, 12 августа, в Киеве на улице Михаила Бойчука (Голосеевский район) произошел большой пожар. О нем сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что тут горело двухэтажное здание, после чего пламя перекинулось на соседние гаражи.

Площадь пожара составила четыреста квадратных метров. Огонь локализировали и потушили.

Информируется: «Спасатели организовали постоянный подвоз воды и проложили дополнительные магистральные линии к ближайшим гидрантам».

Всего в ликвидации огня принимали участие десять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и сорок спасателей.

В тему: В Киеве вспыхнул крупный пожар.