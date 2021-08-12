Стало известно о масштабах эпидемии СПИДа в Украине

Главное: В июле в Украине зафиксировали 415 случаев СПИДа. Умерли от болезни 254 человека.

Детали: Центр общественного здоровья Украины привел цифры по заболеваемости и смертности СПИДом. Сообщаются данные за минувший июль.

За месяц зафиксировали еще 415 случаев болезни. При этом ее жертвами стали 254 человека.

Кроме этого в Украине официально зарегистрировали 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Отмечается, что пути инфицирования следующие: гетеросексуальный (845 случаев), гомосексуальный (46), парентеральный (525), вертикальный (146), неизвестный (два).

Медики говорят: «Основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребление инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов».

В тему: Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться.