Владелец магазина устроил потасовку с парковщиком в центре Киева

Главное: В центре Киева произошла стычка между владельцем сети магазинов оружия «Ибис» и парковщиком. Предприниматель якобы напал на инспектора, когда тот инициировал замену антипарковочных столбиков у его магазина.

Детали: 11 августа владелец сети магазинов оружия «Ибис» устроил потасовку с инспектором по парковке на бул. Леси Украинки в Киеве. Как сообщает городской голова Виталий Кличко на своем канале в Telegram, конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта.

«Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время из „Ибис“ выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина», — написал мэр, добавив, что инспектор, в свою очередь, также использовал газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения.

По словам Кличко, городские власти неоднократно получали жалобы на руководство сети магазинов, которое якобы пренебрегает правилами и запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики.

«Именно поэтому на тротуарах на бульваре Леси Украинский дежурят инспекторы по парковке», — объяснил он.

Мэр рассчитывает, что столичная власть ожидает оперативного расследования полицией инцидента с нападением на инспектора с парковки.

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