В Европе зафиксирована рекордная жара

Главное: Рекордная жара пришла в Европу. Она зафиксирована на Сицилии.

Детали: В Европу пришла рекордная жара. Она была зафиксирована на Сицилии в Италии.

В среду, 11 августа, в городе Сиракузы температура достигла плюс 48,8 градусов.

Синоптики говорят, что произошло это под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения – регион накрыл тепловой купол.

Прошлый рекорд жары был зафиксирован в Афинах 10 июля 1977 года – плюс 48 градусов.

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