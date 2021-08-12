Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 1 247 людей. Умерли 24 больных.

Детали: Коронавирус в Украине понемногу набирает темпы. Данные на четверг, 12 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 1 247 случаев больных. Госпитализировали 588 человек, а выздоровели 1 039 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 22 049, методом ИФА – 8 735, экспресс-тестами – 17 267.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (205), а также Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Умерли еще 24 человека. За все время скончались 53 173 больных.

С начала пандемии заболели 2 262 601 человек, а выздоровели 2 194 791 больной.

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