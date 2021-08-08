Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, о каком даре нужно просить Бога

Митрополит УПЦ рассказал, о каком даре нужно просить Бога

Александра Кудрявцева
08.08.21 18:35
197
Митрополит УПЦ рассказал, о каком даре нужно просить Бога
Главное: Самый главный дар Божий, о котором должен просить христианин - это дар веры.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).
 
«Если бы человек воочию вдруг увидел настоящего Господа, то какие еще размышления и доказательства были б необходимы для утверждения Его существование? Иногда неверующие люди так говорят: «Почему Бог не докажет, что Он на самом деле существует?». Знаем, что Господь наш Иисус Христос уже явился в этот мир, стал Человеком и открыл себя вселенной. И вот, одни люди верят в Него, и видят в Нем Бога, и обращаются к Нему, и получают от Него помощь, а другие не хотят этого видеть», — сказал митрополит Филарет.
 
Владыка отметил, что для того чтобы повседневной жизни сохранять огонь веры, надо прилагать немалые усилия. 
 
«Над своим духовным состоянием необходимо работать непрерывно. В своей жизни, так или иначе, привыкли думать в первую очередь о себе, а потом уже о других. В определенной степени замкнуты в своем эгоизме. Казалось бы, это естественно. Потому что для человека нормально думать о своем здоровье, питание, жилье и одежду. Но Господь призывает к сверхъестественному, к христианской жизни. Он призывает, по слову апостола Павла «сносить немощи бессильных и не себе угождать. Ибо и Христос не Себе угождал (Рим. 15, 1-3)». Вот, какой труд должен присутствовать в жизни христианина. Угождать не самим себе, а друг другу, то есть служить ближним. А вот это уже очень непросто. Это можно легко произнести устами, но даже по-настоящему представить это себе уже трудно, а выполнять - тем более», — пояснил архиерей.
 
Он подчеркнул, что надо быть милосердным, уметь сочувствовать и стремиться помогать другим. «И делать это не раз в год по случаю какого-то церковного праздника, а повседневно - вот, это уже и есть настоящий подвиг. Именно на этот подвиг и благословляет Святая Православная Церковь», — отметил владыка.
 
Митрополит Филарет объясняет, где взять силы на этот подвиг. 
 
«Конечно, Тот, Кто дает огонь веры, Тот же и даст благодать, чтобы идти за Ним. Господь - податель всех благ. Но для того, чтобы получить эти силы, надо искренне просить, взывать. Но перед этим следует в молитве обращаться к Нему. Ведь и молитва - это труд. Но если будем молиться только сами по себе, то мало что получится. Для этого Церковь Христова дает возможность получить благодать в своих соборных богослужениях», — считает архиерей.
 
Митрополит призвал просить у Спасителя огня благодатной веры и сил на то, чтобы жить по Его благим заповедям.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного.
 

Тэги: УПЦ

Комментарии

Статьи

06.08.21 15:23

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 9 и 10

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта
06.08.21 16:01

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.08.21 19:32

На Буковине сторонники ПЦУ пытались опечатать храм УПЦ
08.08.21 16:30

На Черниговщине освящен Николаевский храм Пустынно-Рыхловского монастыря УПЦ
08.08.21 16:00

В день Пантелеимона Целителя во всех храмах УПЦ будут молится о врачах и больных
08.08.21 13:01

Археологи при помощи новых технологий узнали одну из тайн «потерянного города инков»
08.08.21 10:13

В Италии задержали главу кровожадного преступного клана по кличке «Кровавая Мэри»
07.08.21 16:10

В УПЦ рассказали, как нужно одеваться в храм
07.08.21 15:50

На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников
07.08.21 15:30

В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента
07.08.21 15:10

Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым
07.08.21 14:14

Стало известно, сколько украинцев считают себя бедными
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 15:58

Копилка сборной Украины пополнилась еще одной олимпийской медалью
06.08.21 14:14

В МОЗ рассказали, как можно избежать нового локдауна в Украине
06.08.21 13:39

В Украине запретили продажу лекарств детям
06.08.21 11:35

ВОЗ предупреждает о начале реальной опасности из-за коронавируса
06.08.21 09:17

В Минздраве рассказали, сколько осталось денег на лечение больных коронавирусом
06.08.21 09:03

Легенда «Барселоны» Лео Месси покидает команду
06.08.21 08:44

Коронавирус в Украине: 1 081 больной и 16 погибших
02.08.21 14:50

В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ
02.08.21 21:36

На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
06.08.21 16:46

Украинские COVID-сертификаты скоро могут признать в ЕС
Фото и Видео
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Пенсионерки из «Отрядов Путина» потребовали убрать из России все сумки Louis Vuitton
Побег российских заключенных из изолятора попал на видео
Побег российских заключенных из изолятора попал на видео
Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга
Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга
В Киеве девушка за рулем BMW влетела в ларьки
В Киеве девушка за рулем BMW влетела в ларьки
В США сгорел целый город
В США сгорел целый город
Украину накроет волна киноужасов
Украину накроет волна киноужасов
Суровое видео с российскими детьми потрясло интернет
Суровое видео с российскими детьми потрясло интернет
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
ДТП в Техасе: погибли десять мигрантов
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.