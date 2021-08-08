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Новости > В день Пантелеимона Целителя во всех храмах УПЦ будут молится о врачах и больных

В день Пантелеимона Целителя во всех храмах УПЦ будут молится о врачах и больных

Александра Кудрявцева
08.08.21 16:00
467
В день Пантелеимона Целителя во всех храмах УПЦ будут молится о врачах и больных
Главное: Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 9 августа, в день великомученика Пантелеимона Целителя, будут молиться о врачах и больных.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-medical.org.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время Божественной литургии будут вознесены особые молитвы о врачах и больных.
 
«Великомученик Пантелеимон прославляется святой Церковью за его великую веру и любовь к Богу, которых не смогли сломать жестокие пытки и мученическая смерть», — сказал в своем обращении ко дню памяти святого Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
Он отметил, что православный народ Украины всегда глубоко уважал память святого Пантелеимона, сооружая в его честь часовни, храмы и монастыри.
 
«Для православных христиан является общеизвестным то, что страдания и болезни являются следствием грехов. Грех нарушает разумную гармонию телесных и душевных сил человека и приводит человека к страданию. Грех калечит не только человека, но и среда, в которой живет человек, делает враждебным к нему. Грехом человек познал смерть», — пояснил владыка.
 
Предстоятель УПЦ подчеркнул, что святая Православная Церковь возносит особые молитвы к Богу, Творцу Неба и земли, и просит, «чтобы Господь ради заступничества святого великомученика Пантелеимона, простил грехи и исцелил от болезней и страданий».
 
Митрополит Онуфрий поздравил всех врачей с днем ​​Небесного покровителя и призвал на них Божье благословение.
 
«Святой великомученик Пантелеимон в земной жизни был врачом, а после перехода в вечность стал покровителем врачей. Призываю епископат, священство, монашество и всех верных Украинской Православной Церкви вознести молитвы за всех медработников, которые в сложное время пандемии совершают жертвенное служение своему народу. Пусть молитвами святого великомученика Пантелеимона, Господь благословит всех врачей», — заключил архипастырь.
 
В тему: На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников.

Тэги: врачи, молитва, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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