В Италии задержали главу кровожадного преступного клана по кличке «Кровавая Мэри»

Главное: Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают главой крупного мафиозного клана, входящего в один из старейших картелей Каморра.

Детали: 7 августа итальянские правоохранители задержали в аэропорту Рима 70-летнюю Марию Личчарди, известную также как «Кровавая Мэри» и Mamma Camorra. Как сообщает La Stampa, она намеревалась тайно вылететь в Испанию, где живет ее дочь.

Следователи подозревают задержанную в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях против личности и имущества потерпевших.

При аресте она не оказывала сопротивление и сохраняла спокойствие. При этом двух ее компаньонов полиция отпустила.

По данным неаполитанской полиции, в 1994 г после смерти в тюрьме брата Дженнаро она возглавила созданный им одноименный крупный мафиозный клан, входящий в местную преступную структуру Каморра. Именно под ее руководством он впоследствии приобрел значительное влияние, занимаясь торговлей наркотиками, рэкетом, вымогательством и отмыванием денег.

С 2001 по 2009 гг Личчарди уже отбывала наказание в тюрьме, однако после освобождения взялась за старое.

Справка: Каморра — неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии, возникшая в XVIII веке в местных тюрьмах для защиты интересов заключенных. Существует также версия, что она вышла из тайных сообществ испанцев, которые существовали в Италии в XVI веке.

Среди итальянских криминальных структур каморра считается наиболее кровожадной, опередив сицилийскую мафию и ндрангету. Основным видом деятельности является торговля наркотиками — по некоторым данным, группировка контролирует практически весь наркотрафик в Европе.

Структура каморры отличается от других подобных группировок Италии отсутствием жесткой иерархии — она состоит из более чем сотни кланов, у каждого из которых есть свой лидер.

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