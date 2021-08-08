Археологи при помощи новых технологий узнали одну из тайн «потерянного города инков»

Главное: Американские ученые выяснили, что древний город Мачу-Пикчу, находящийся на территории современного Перу и часто называемый «потерянным городом инков», появился на несколько десятилетий раньше, чем считалось.

Детали: Ученые из Йельского университета в США при помощи передовой формы радиоуглеродного датирования определили возраст останков 26 человек, обнаруженных в начале XX века на территории исторического комплекса и бывшего загородного поместья императора инков Пачакутеком, расположенного на восточной стороне Андских гор. Как сообщает Lenta.ru, оказалось, что Пачакутек, правление которого ознаменовало собой начало развития самой большой и могущественной империи доколумбовой Америки, получил власть и начал свои завоевания на десятилетия раньше, чем указывают текстовые источники.

В соответствии с ними он захватил власть в 1438 г н. э. и впоследствии завоевал нижнюю часть долины Урубамба, где расположен Мачу-Пикчу. Было подсчитано, что город построили после 1440-1450 годов нашей эры — в зависимости от того, сколько времени потребовалось Пачакутеку, чтобы подчинить регион и построить каменный дворец.

Таким образом, по новым данным, Мачу-Пикчу был населен с 1420 до 1530 гг н. э., когда в империю инков вторглись испанские конкистадоры во главе с Франциско Писарро. При этом они так и не добрались до города. Он не был разрушен в ходе завоевания и на данный момент у ученых нет единого мнения относительно того, почему жители его покинули.

Из-за этого его еще называют «потерянным городом инков».

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