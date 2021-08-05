В УПЦ рассказали, как нужно вести себя когда заходишь в храм

Главное: Входя в храм, нужно помнить, что храм – это здание, в котором совершается, то, что святой апостол Павел называет «тайной человеческого спасения».

«Храм – это, прежде всего, место для общественной молитвы, место, где Бог общается с человеком и наоборот. А значит в храме стоит вести себя так, чтобы слово Божие, обращенное к людям, не было заглушено», - сказал Андрей Музольф.

Преподаватель КДАиС привел слова преподобного Ефрема Сирина, который еще в IV веке говорил: «Вошедши в дом Божий, не будем парить умом; напротив того, внутренний человек наш да займется созерцанием и молитвою». По его словам, подобные мысли, указывающие на величие того, что совершается в храме, выражает и святитель Иоанн Златоуст: «Никто не входи сюда с житейскими заботами, никто – с рассеянностью и смущением, но оставим все это за первыми дверями, и таким образом все войдем сюда. Мы входим в Царские Чертоги небесные, вступаем в светлые области, внутри они исполнены великого молчания и неизреченных тайн».

«Входя в храм, нужно помнить, что храм – это не просто некое здание, пусть даже и имеющее особую архитектуру, но здание, в котором совершается, то, что святой апостол Павел называет «тайной человеческого спасения». Здесь Сам Бог преподает всего Себя в снедь человеку и человек таким образом получает возможность становится причастником Божества. Может ли быть в этом мире что-то большее? Конечно же, нет», - заключил Андрей Музольф.