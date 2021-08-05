На известном украинском курорте уже полтора месяца не фиксируют новых случаев коронавируса

Главное: В Моршине полтора месяца не фиксируют новых случаев коронавируса. Тут привили две трети взрослого населения.

Детали: В курортном городе Моршин (Львовская область) уже полтора месяца (с 20 июня) не фиксируют новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Отмечается, что тут привили 66% взрослого населения. При этом первую дозу вакцины получили 72,4%.

Стоит уточнить, что население города составляет около 5,8 тысяч человек.

Стало известно, что 90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Кроме этого уколы делали препаратами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

В тему: В Украине коронавирусом заболели 1 052 человека. Умерли 25 людей.