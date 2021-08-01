Украина завоевала еще две олимпийские медали

Главное: Украинский пловец Михаил Романчук завоевал вторую олимпийскую медаль. В финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем Романчук стал вторым.

Детали: На Олимпиаде в Токио состоялся финальный заплыв 1500 метров вольным стилем среди мужчин, в котором приняли участие украинцы Михаил Романчук и Сергей Фролов.

Поначалу лидерство захватил итальянский пловец Грегорио Пальтриньери, но на середине дистанции он отстал от группы лидеров, в которой плыл и Романчук. Вскоре четверо пловцов оторвались от соперников, и стало понятно, что именно они разыграют медали.

Перед последней стометровкой Романчук был на втором месте, и в упорной борьбе так и финишировал на второй позиции, уступив «золото» американцу Финке.

Фролов приплыл к финишу последним.

А накануне «бронзу» Украине принесла теннисистка Элина Свитолина. В поединке за третье место украинка в трехсетовом триллере вырвала победу в поединке с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

В тему: Ранее Михаил Романчук на Олимпийских играх в Токио выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем.